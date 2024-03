MEB AKUB Ekibi’ne uygulamalı eğitim

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) personelleri tarafından "afetlerde arama, kurtarma ve tahliye eğitimi" verildi. Eğitim programında, arama kurtarma cihazlarının kurulması, tanıtılması ve enkazda kullanılması, enkazda arama-kurtarma teknikleri ile kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, binalarda üst katlardan ve kuyudan kurtarma teknikleri gibi uygulamalar yer aldı. AFAD görevlileri, Elbistan MEB AKUB Ekibine, olası afetlerde daha fazla can kurtarmaya yönelik hızlı ve etkin çözümlerle ilgili de teknik bilgileri aktardı.

Eğitimlerle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, 13 ay önce yaşanan asrın felaketinde MEB AKUB Ekibi’nin önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Çetin, MEB AKUB Ekibi’ndeki personel sayısını 250 ye çıkarmayı planladıklarını ve tam donanımlı bir afet müdahale teçhizat sistemi kuracaklarının altını çizdi.

MEB AKUB Ekibi’nin, afet ve acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli olarak çalışacağını belirten Çetin, “Öğretmenlerimiz ve personellerimiz, yakın zamanda yaşadığımız asrın felaketinde sahadan hiç ayrılmadı. Enkaz başında, yardım dağıtımında, çadır kurulumunda ve diğer birçok çalışmada canla başla yer aldılar. Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan MEB AKUB Ekibimizin, çalışmalarda daha etkin rol alması, olası afet ve acil durumlara hazırlık kültürünün geliştirilmesi, amacıyla AFAD desteği ile eğitimler sürüyor. Yüz yüze ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler ile olaylara müdahale edecek kişilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması hedefleniyor.

Yaşadığımız coğrafya gereği afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerektiği düşüncesi ile hareket ediyoruz. MEB AKUB çatısı altındaki öğretmenlerimiz ve personellerimiz, ihtiyaç duyulduğu her an ve alanda daha deneyimli ve profesyonel bir anlayışla hemşerilerimizin yanında olmaya devam edecek” dedi.