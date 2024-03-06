Ülkü Ocakları 2. Başkanlığı’na Burhan Kökcek atandı

Elbistan Ülkü Ocakları’na taze kan geldi. Kentteki reklam sektörünün genç temsilcilerinden Burhan Kökcek, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar’ın oluru ve Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zencirkıran’ın tensipleri ile ikinci başkanlık görevine atandı. Türk bayrağını öperek ikinci başkanlık görevini teslim alan Burhan Kökcek, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zencirkıran’a teşekkür etti.

Türk milleti ve Ülkücü camia için gece gündüz demeden var gücüyle çalışacağının altını çizen Gökcek, “Atandığımız bu kutlu görevin sorumluluklarının bilinci ile Ülkücü Hareket’in bir neferi olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünden, bugüne ülkücü harekete hizmet eden, taş üstüne taş koyan çizgisinde eğilmeden, bükülmeden duran bütün ülküdaşlarıma selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zencirkıran da; “Teşkilatımızda doğup büyüyen, Ülkücü duruşu, şahsiyet ve karakteri ile örnek bir kişilik olan ve çok daha başarılı hizmetlere imza atacağına yürekten inandığım Burhan Kökcek kardeşimize çıktığı bu yolda kendisine muvaffakiyet ve başarı diliyorum” şeklinde konuştu.