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Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

# Türkiye

06 Mar 2024 - 13:24 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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