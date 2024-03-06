- Çevre

Kahramanmaraş’ta sağanak yağış

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Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar yağdı.

Kahramanmaraş’ta sağanak yağış
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Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan taleplere ise müdahale ediyor.

Kent merkezinde bulunan vatandaşlar, aniden bastıran sağanak yağışa karşı hazırlıksız yakalandı. Yağmura yakalanan birçok vatandaş binaların altına sığındı.

Kuzey ilçeler olarak adlandırılan Elbistan, Afşin ve Göksun’un yüksek kesimlerine de kar yağdı. Kar Göksun ilçe merkezini beyaza bürüdü.

06 Mar 2024 - 12:53 İHA Kahramanmaraş- Çevre

Mahreç  İha

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