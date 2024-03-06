Kahramanmaraş’ta sağanak yağış

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Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan taleplere ise müdahale ediyor.

Kent merkezinde bulunan vatandaşlar, aniden bastıran sağanak yağışa karşı hazırlıksız yakalandı. Yağmura yakalanan birçok vatandaş binaların altına sığındı.

Kuzey ilçeler olarak adlandırılan Elbistan, Afşin ve Göksun’un yüksek kesimlerine de kar yağdı. Kar Göksun ilçe merkezini beyaza bürüdü.