Sülük toplanması yasaklandı

Sülük toplanmasıyla ilgili yapılan duyuruda “Su ürünleri kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla, Bakanlığımızca hazırlanan tebliğde sülük istihsali yapılacak alanlar, uygulama yöntemi, zaman yasağı, takibi, kullanılacak belgeler, istihsali yapılacak alt türler, ürünlerin nakli, izlenmesi, miktarı ile sülüğün yasadışı istihsalinin önlenmesi dahilinde alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir düzenlemesi yer almaktadır. Bu dahilde, bilimsel kuruluşların ve akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda; ekonomik ve ekolojik değere sahip sülük stoklarımızın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak işletilmesi amacıyla tüm sülük türlerinin 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı/toplayıcılığı yasaklanmıştır” denildi.