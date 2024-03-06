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Terör örgütü PKK üyelerinin sınırdan geçişlerini organize eden 6 şüpheli yakalandı

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Eylem yapmak amacıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen terör örgütü PKK üyelerinin sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK üyelerinin sınırdan geçişlerini organize eden 6 şüpheli yakalandı mask
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen örgüt üyelerinin illegal yollardan Yunanistan'a geçtikleri tespit edildi.

Yunanistan'dan da eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilecekleri belirlenen söz konusu terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

# Türkiye

06 Mar 2024 - 12:12 AA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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