Hayata çift renk bakıyor, görenler hayrete düşüyor

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan Cebrail (38) ve Özlem (36) Yalçınkaya çiftinin çocukları Fatih (9) gözleri iki farklı renkli olarak dünyaya geldi.

Aile korktu doktora gitti

Aile, evlatları Fatih’in sağ gözlerinin mavi, sol gözlerinin ise kahverengi ve mavi olması üzerine korkup doktora gitti. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde Fatih’in gözlerinde hiçbir görme sorunu olmadığını, sadece heterokromi rahatsızlığı olduğunu söyledi. Gözleri çift renk Fatih’i görenler ise hayrete düşüyor.

“Reklam teklifi gelirse oynatırız”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan baba Cebrail Yalçınkaya, evladının sağlıklı olduğunu söyledi. Yalçınkaya, “Bu gözler Allah’ın bir takdiridir. Bu yüzden şaşırmıyoruz. Doğduğunda biraz panikledik, doktora götürdük, korkulacak bir şeyin olmadığını, Allah’ın takdiri olduğunu söyledi. Görmesinde bir sıkıntı yok, görenler şaşırıyor. Eğer oğluma reklam teklifi gelirse düşünürüz, oynatırız” dedi.

“Görenler şaşırıyor”

Arkadaşlarının kendisini Van kedisine benzettiğini söyleyen Fatih, “Gözlerimin çift renk olmasına alıştım. Bazı görenler çok şaşırıyor. Gözlerimin rengini soranlara kahverengi ve mavi diyorum. Görenler fotoğraf çekiliyorlar benimle. Ailemde kimsenin gözü mavi değil, bu Allah’ın bir hediyesi bana” ifadelerini kullandı.

“Allah’ın verdiği bir güzellik”

Dede İsmail Yalçınkaya ise torunu doğduğunda gözlerini görüp korktuğunu belirterek, “Torunum doğunca ben sağlık ocağına götürdüm. Çünkü korktum. Doktorumuz bu gözlere sahip çıkın, dikkat edin. İleride bu gözler işe yarar dedi. Ben de torunumu okutturacağım ileride torunumu reklamlarda oynatacağım. Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekiliyor, sizde böyle genetik bir şey var mı diye soruyorlar fakat yok. Allah’ın verdiği bir güzellik bu bizim için” diye konuştu.