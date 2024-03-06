- Güncel

Kentpark Ramazan ayını indirimlerle karşılıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM’nin, on bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı indirim kampanyası 27 Mart’ta sona eriyor.

Kentpark Ramazan ayını indirimlerle karşılıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kentpark AVM, ‘Ramazan bereketi’ sloganıyla 6-27 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile on bir ayın sultanı Ramazan ayını indirim kampanyası ile karşılıyor.

‘Ramazan bereketi’ sloganıyla Ramazan ayını indirimlerle karşılayan Kentpark AVM, düzenlediği kampanyada başta gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere birçok üründe özel indirim uygulayacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “On bir ayın sultanı Ramazan birlikteliğini yansıtma adına başlattığımız kampanyamız 27 Mart’ta sona eriyor. Kentpark AVM olarak, Ramazan ayını gıda ve temizlik ürünlerinde özel indirimlerle karşılıyoruz. Ramazan ayına çok cazip fiyatlar ve özel indirim kampanyalarımız olacak. Ramazan süresince iftar ve sahur sofraları için düşünülerek yaptığımız indirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

# Kentpark, Ramazan, Kampanya, cazip

06 Mar 2024 - 08:49 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL