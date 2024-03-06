Kentpark Ramazan ayını indirimlerle karşılıyor

Kentpark AVM, ‘Ramazan bereketi’ sloganıyla 6-27 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile on bir ayın sultanı Ramazan ayını indirim kampanyası ile karşılıyor.

‘Ramazan bereketi’ sloganıyla Ramazan ayını indirimlerle karşılayan Kentpark AVM, düzenlediği kampanyada başta gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere birçok üründe özel indirim uygulayacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “On bir ayın sultanı Ramazan birlikteliğini yansıtma adına başlattığımız kampanyamız 27 Mart’ta sona eriyor. Kentpark AVM olarak, Ramazan ayını gıda ve temizlik ürünlerinde özel indirimlerle karşılıyoruz. Ramazan ayına çok cazip fiyatlar ve özel indirim kampanyalarımız olacak. Ramazan süresince iftar ve sahur sofraları için düşünülerek yaptığımız indirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.