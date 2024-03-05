Sahte ilan dolandırıcılarına operasyon: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son iki yıllık dönemde sosyal medya platformları üzerinden, “klima, beyaz eşya, mobilya takımı, araç yedek parça’’ satışına dair sahte ilanlar vermek ve oluşturulan sahte bayan hesapları üzerinden mağdur vatandaşlar ile iletişime geçerek elde ettikleri cinsel içerikli sohbet ve fotoğraflar üzerinden şantaj yoluyla para temin etmek yöntemleriyle çok sayıda vatandaşımızın mağduriyetine yol açan dolandırıcılık olaylarına ilişkin olarak çalışma yaptı.

“Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma”, “Bilişim Sistemleri Vasıtası İle Nitelikli Dolandırıcılık”, “Şantaj”, “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç delillerini elde etme ve şüpheli şahısları yakalamaya yönelik Kahramanmaraş Merkezli İstanbul, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve Hatay ili olmak üzere toplamda 6 il ve 21 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan arama işlemleri sonucunda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi. Olaylarla ilgili 16 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.