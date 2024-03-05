Vali Ünlüer’den gazilere ziyaret

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit Mehmet Cantepe Üs bölgesinde sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan yaralanan P. Söz. Er Halil İbrahim Ergen ve Sağlık Astsubayı Muhammet Eren Karaoğlan’ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Vali Ünlüer, gazilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için ülkemizin dört bir yanında verdikleri mücadele için kahraman Mehmetçiklere şükranlarını sunan Vali Ünlüer, şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileğinde bulundu.

Vali Ünlüer’e ziyaretlerinde, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman eşlik etti.