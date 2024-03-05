Elbistan'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Elbistan'da, 3 otomobil ve 1 de tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kazada, park halindeki bir otomobil de takla attı.

Kaza, Site Caddesi ile Bozkurt Bey Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Site Caddesi'nde seyir halinde olan 46 AHT 252 plakalı otomobille Bozkurt Bey Caddesi'nden gelen 34 HKZ 048 plakalı otomobil çarpıştı. 34 HKZ 048 plakalı otomobil savrularak 46 AGZ 873 tıra çarptı. Diğer otomobil ise, kaldırımda park halinde duran 06 D 0539 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle ters döndü. Kazada, Y.K. ile Ö.Ç. yaralandı. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza mahalline polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.