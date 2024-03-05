4 mahalledeki köy tipi deprem konutlarıyla ilgili süreç işliyor

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, 4 kırsal mahalledeki köy tipi deprem konutlarıyla ilgili muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Elbistan’da, kırsal mahallelerdeki köy tipi konutlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Başta Büyükyapalak ve Akbayır Mahallesi olmak üzere çok sayıda konutun teslimatı için gün sayılıyor. Diğer mahallelerde de inşaatlar başlarken, hafif çelik konstrüksiyon sistemi ile yapılacak konutlar için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca peş peşe ihaleler gerçekleştiriliyor.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilçeye bağlı 4 kırsal mahalledeki deprem konutlarının yapım süreciyle ilgili muhtarlar ve vatandaşlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; Karamağara, Evcihüyük, İğde ve Izgın Mahalleleri’ndeki son durum ve işleyiş hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıyla ilgili değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Karamağara Mahallesi’nde inşaat çalışmalarının başladığını dile getirdi.

Kaymakam Ataman, Evcihüyük, Izgın ve İğde Mahalleleri’nde de proje çalışmalarının tamamlanıp, bir hafta içinde inşaat çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Kaymakam Ataman, sürecin hassasiyetle takip edildiğinin de altını çizdi.