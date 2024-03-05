Elbistanlı avukat, Birleşmiş Milletler’de İngiltere’yi temsil edecek

Elbistanlı avukat Türkan Akbaş, İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Kadın Temsilciği görevine seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Elbistan’a bağlı Karahasanuşağı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan avukat Türkan Akbaş, Birleşmiş Milletler Kadın Meclisi’nde resmi delege seçilerek İngiltere’yi temsil etme hakkını kazandı.

Akbaş, seçildiği bu önemli görevin, kendisi için gerçekten bir onur ve ayrıcalık olduğunu belirtti.

Akbaş, “Delege olarak seçilmek sadece konferanslara veya toplantılara katılmak anlamına gelmiyor; değişim için bir ses olmak, her kadın ve kızın gelişim sağlayabileceği ve potansiyelini gerçekleştirebileceği bir dünya için çalışmak demek. Bir delege olarak, kadın ve kızların seslerini, özellikle de sesleri sık ​​sık marjinalleştirilen veya susturulanların seslerini yükseltmeye çalışacağım. Birlikte, gelecek nesiller için daha kapsayıcı ve adil bir dünya oluşturabiliriz” dedi.

Elbistanlı avukat Türkan Akbaş, uluslararası ceza hukuku ve insan hakları alanında 10 yılı aşkın tecrübeye sahip. İngiltere ile Türkiye arasındaki ticareti ve yatırımı teşvik eden önde gelen iş dünyası derneği MÜSİAD Birleşik Krallık'ta Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bu görevde, ikili işbirliğini teşvik etmek ve üyeler için fırsatlar yaratmak amacıyla etkili paydaşlar, politika yapıcılar ve medya kuruluşlarıyla birlikte çalışarak hukuk ve iş geliştirme girişimlerine liderlik ediyor.

Aynı zamanda karmaşık ve yüksek profilli davalarla karşı karşıya kalan kişi ve kuruluşlara hukuki hizmetler sunan saygın bir hukuk firması olan Stoke & White Ltd'de Kıdemli Avukat ve Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları departmanı başkanı.