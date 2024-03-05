Atıl durumda bekleyen binanın yerine kütüphane yapılacak

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde uzun yıllar önce yapımına başlanan ancak tamamlanamadığı için atıl durumda kalan belediye hizmet binası yıkılarak yerinde kütüphane projesi hayata geçirilecek.

Karaelbistan, belde belediyesiyken 2024’teki büyükşehir kanunu çerçevesinde mahalle statüsüne alındı. Beldede yaklaşık 15 yıl önce yeni bir belediye hizmet binası yapımına başlandı. Belde, mahalle statüsüne dönüşünce de inşaat tamamlanamadı. Yaklaşık çeyrek asırdır atıl durumda bekleyen binanın, yapılan kontrollerinde depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Elbistan Kaymakamlığı’nca başlatılan çalışmalar çerçevesinde metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı. TOKİ’nin deprem konutlarına yakın bir konumdaki binanın yerine kütüphane yapılması amacıyla da çalışma başlatıldı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, metruk binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Ataman, inşaat halinde kalan ve asayiş, güvenlik yönünden olumsuz risk teşkil eden yapımı tamamlanamayan binanın, depreme dayanıksız olduğunun belirlendiğini söyledi.

Bu tespit ışığında binanın yıkımına karar verildiğini vurgulayan Kaymakam Ataman, “Binanın yıkımı kaymakamlığımız koordinesinde yapıldı. Söz konusu alana da, bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek şekilde kütüphane yapmayı planlıyoruz. Bu çerçevede de çalışmalara hızlıca başladık. Özellikle de sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için önemli bir işlev üstlenecek kütüphanemizin, en kısa sürede hizmet verir hale gelmesini amaçlıyoruz” dedi.

Kaymakam Ataman, inceleme esnasında mahalle sakinleri ve esnaflarla da bir süre sohbet etti.