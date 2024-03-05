Meva Derneği’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık hediyesi

Elbistan Meva Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi çocukların çifte bayram yaşaması için bayramlık kıyafet dağıtımına başladı.

Aynı zamanda hijyen paketiyle de ailelere destek olmaya devam ettiklerini belirten Elbistan Meva Derneği Başkanı Kezziban Götürler, Deniz Feneri Derneği’nin katkıları ile çocukların yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Elbistan Meva Derneği Başkanı Kezziban Götürler, deprem sürecinde ağırlık verdikleri sosyal projelere bir yenisini daha eklediklerini dile getirdi.

Deprem sonrasında yaraların sarılması amacıyla sahada seferber olduklarının altını çizen Götürler, Deniz Feneri Derneği ile ortaklaşa olarak bayramlık kıyafet desteği projesini başlattıklarını ifade etti.

Amaçlarının, dar gelirli ailelerin çocuklarına çifte bayram yaşatmak olduğunu vurgulayan Elbistan Meva Derneği Başkanı Kezziban Götürler, “Bayramlık kıyafet dağıtımıyla çocuklarımıza bayramdan önce bayram yaşatmak istiyoruz. Elimizden geldiğince fazla kişiye ulaşıp çocuklarımıza hediye vermeyi amaçlıyoruz. Deniz Feneri Derneği ile protokol imzalamıştık. Koliler, derneğimize ulaştı. Her yaşa göre kıyafetlerimiz bulunuyor. Çocuklarımız, istedikleri ya da beğendikleri kıyafetleri alıp bayram öncesinde mutlu olsun istiyoruz” dedi.

Bu özel projedeki desteklerinden dolayı Deniz Feneri Derneği’ne teşekkür eden Götürler, “Yardımseverlerin katkısı ile bugünlere geldik. Oldukça kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yaşamlarına dokunmak onların yüzlerini güldürmek bizler için önemli. Sadece bayramlık değil gıda, hijyen ve temizlik paketi dağıtımına da devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da elimizden geldiğince depremi yaşayan hemşerilerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.