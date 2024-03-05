Şekerbank, yeni yerinde hizmete başladı

Elbistan’da, asrın felaketi sonrasında Yunus Emre Mahallesi’nde konteyner şubede hizmet veren Şekerbank, Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki kalıcı şubesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şekerbank Elbistan Şubesi, Akedaş’ın bir süre hizmet verdiği noktaya taşındı. Güneşli Mahallesi Rıhtım Caddesi’ndeki şube, hizmetlerine başladı.

Şekerbank Elbistan Şube Müdürü Halil Çam, “1963 yılından itibaren Elbistan’da faaliyet gösteren Elbistan Şeker Bank Şubesi, 6 Şubat depreminde yıkılmıştır. Depremden sonra Pınarbaşı bölgesinde konteyner şubede hizmet veren banka şubemiz, Güneşli Mahallesi Hulusi Efendi Bulvarı No:27/C adresinde kalıcı yerinde müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır.

Asrın felaketinin yaşandığı bölgemizde müşterilerine hizmet veren banka şubesi yıkılmasına rağmen bu süreçte herhangi bir hizmet aksaması yaşamadan bireysel, esnaf, zirai ve işletmelerin yanında olmuştur. Deprem sürecinde müşterilerine her türlü kolaylığı sağlayan banka bundan sonrada bölgenin kalkınması için ödemesiz dönemli dahil her türlü kredi imkanı sağlamaktadır. Ayrıca tasarruf sahiplerinin birikimlerinin değerlendirilmesi konusunda müşterilerine yardımcı olmaktadır” dedi.