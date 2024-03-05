Simge Ekmek Fırını yeni yerinde hizmette

Simge Ekmek Fırını, yenilenen yüzü ile Pınarbaşı Caddesi Saray Bosna parkı yanında yeni yerinde Elbistan halkına hizmet vermeye başladı.

6 Şubat’taki asrın felaketi, işletmenin bulunduğu binanın ağır hasar almasına neden oldu. Simge Ekmek fırını, yenilenen yüzü ile depremden 1 yıl sonra yeniden ekmek üretimine yeniden başladı.

İşletme sahibi Mustafa Sevin, depremin ardından yeni yerlerinde Elbistan halkına en kaliteli hizmeti vermeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“İş yerimiz 6 Şubat’ta yaşadığımız depremde ağır hasar aldı. Yaşanan yıkımın üstesinden gelebilmek ve birlikte yeniden hayal kurabilmek için kollarımızı sıvadık. Pınarbaşı Caddesi Saray Bosna parkı yanında eski işyerimizden yaklaşık 200 metre ileride yeni işyerimizi açtık. Elbistan halkına hizmet vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fırınımızda somun ekmeği, pide, lavaş, Ramazan ayına özel pide çeşitlerinin yanı sıra simit, poğaça ve kete satışlarımız eskiden olduğu gibi devam ediyor. Fırınımızda lahmacun çeşitleri, Elbistan tava ve diğer fırın yemeklerinin de pişirimini yapıyoruz. Yeni yerimizde Elbistan halkına hizmet etmeye kaldığımızdan yerden devam ediyoruz.”

Simge Ekmek Fırını’nın değişmeyen kalite ve lezzeti Elbistanlılarla buluşturduğunu belirten Sevin, “Müşterilerimizden ayrı kaldığımız sürecin ardından ‘Bismillah’ diyerek fırınımızı yaktık. Kalite ve lezzetimizde hiçbir değişiklik olmadan ekmek çeşitlerimizle hizmetteyiz” ifadelerini kullandı.