Taşkınlar Arçelik’ten depremzedelere özel kampanya

Elbistan’da beyaz eşya sektöründe hizmet veren Taşkınlar Arçelik Mağazası’ndan, deprem konutlarına kavuşan afetzedeler için özel kampanya başlattı.

Taşkınlar Arçelik mağazası, beyaz eşya modelleri ve küçük ev aletlerinde evlerine taşınanlara özel düzenlediği yüzde 30’dan yüzde 50’ye varan indirim kampanyası ile afetzedelere destek oluyor.

Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki mağazada faaliyetlerini sürdüren Taşkınlar Arçelik sahibi Rıfat Taşkın, indirim kampanyalarının haricinde belirli meslek gruplarında çalışanlar için özel indirimlerin olduğunu belirtti.

Asrın felaketinin yaralarını sarmak ve yeni evlerine taşınan afetzedelere destek olmak için kampanya düzenlediklerini belirten Rıfat Taşkın, “6 Şubat tarihinde yaşadığımız asrın felaketinde çok sayıda bina yıkılmış, hemşerilerimiz evlerini ve eşyalarını kaybetmişti. depremin ardından vatandaşlarımız evlerine kavuşmaya başladılar. Bizlerde Taşkınlar Arçelik mağazası olarak afetzedelere destek olmak amacı ile beyaz eşyalarda ve küçük ev aletlerinde bölgemize özel yüzde 30’dan yüzde 50’ye varan bir kampanya düzenledik. Bu zorlu günlerde hemşerilerimize bir nebze de olsun katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize.

Depremzedelere özel kampanyamız haricinde asker, polis, eczacı, aile hekimlerine özel indirim kampanyamızı da başlattık. Kampanyalarımızdan faydalanmak isteyen tüm hemşerilerimizi Mevlana Caddesi üzerindeki mağazamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.