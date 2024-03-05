Özel Yıldız Koleji’nin bursluluk sınavına yoğun ilgi

Özel Yıldız Koleji’nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı için düzenlediği kayıt ve bursluluk sınavı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker sınav sonrası yaptığı değerlendirmede, “Her yıl düzenli olarak yaptığımız kayıt ve bursluluk sınavımızı bu sene 2 Mart 2024 Cumartesi günü yaptık. Her yıl olduğu gibi bu senede sınavımıza yoğun bir katılım oldu. İlkokul 4. sınıf ile ortaokul 5. 6. 7. sınıflara yönelik sınavımızı herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamladık. Cevap anahtarlarını aynı gün saat 18.30’dan sonra www.elbistanyildizkoleji.com internet sitemizden açıkladık. Sınav sonuçlarını ise 7 Mart 2024 Perşembe günü açıklayarak öğrencilerimize sınav sonuç karnesi şeklinde vereceğiz. Sınava katılan tüm öğrencilerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için merkezi sınav sistemi şekli ile sınavımızı gerçekleştirdik. Biz sınav öncesi tüm tedbirlerimizi almıştık. Sınava gelen tüm öğrencilerimizi nezih ve rahat bir ortamda ağırladık. 7 Mart itibari ile sınav sonuçlarını birlikte değerlendirmek için velilerimizin öğrencileri ile birlikte okulumuza gelmelerini istiyoruz.11 Mart 2024 tarihi itibariyle erken kayıt avantajları ve ödeme kolaylıkları ile kayıtlarımıza başlayacağız. Okulumuza kayıt olmak isteyen tüm velileri ve öğrencileri okulumuza davet ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.