Polisten 5 milyon liralık altın operasyonu

Kahramanmaraş’ta polisin düzenlediği operasyonda; darphane dışı basılan yaklaşık 5 milyon lira değerinde altın ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, darphane dışı basılan altınların piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, darphane gibi çalışan mekana düzenledikleri operasyonda 17 tane 14 ayar altın, 30 tane 22 ayar altın, 1 kalıp, 1 elektronik tartı, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 256 fişek, 8 adet farklı ebatlarda basma takım kalıbı, 2 tane farklı gramlarda ATA lira, ziynet eşyası, 36 damgasız tam altın pulu, 51 damgasız yarım altın pulu, 38 ölçüm yüzüğü, kaynak altın, 391 gram 22 ayar altın, 501 gram 22 ayar astar altın ile altın basımında kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan değerli eşyayla ilgili olarak U.A., E.D. ve M.D. adlı şüpheliler yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.