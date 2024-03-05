Kıbrıs Gazisi Mevlüt Kocalar’a son görev

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mevlüt Kocalar (74), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Aslen Afşin nüfusuna kayıtlı Elbistan'da ikamet eden TKİ’den emekli Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Mevlüt Kocalar, bir süre önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle Gaziantep’te tedavi görüyordu. Kocalar, dün hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Kocalar için Elbistan’da askeri tören düzenlendi. Kocalar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin düzenleneceği Gariplik Cami’ine askerlerin omuzlarında getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocalar’ın cenazesi Gariplik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene, Kocalar’ın yakınlarının yanı sıra Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Kahramanmaraş Merkez Komutanı Tank Binbaşı İlyas Kul, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, Şehitler ve Gaziler Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.