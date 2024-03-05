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Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Samandağ ilçesinde saat 10.15’te 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Asrın felaketinin etkilediği Hatay’da 4 büyüklüğündeki deprem merkez üssü Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre 4 büyüklüğündeki depremden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Zaman zaman deprem olmasına alışan vatandaşlar, depremlerden dolayı tedirginlik içerisinde olduklarını söylediler.

05 Mar 2024 - 11:50 İHA Hatay- Asayiş

Mahreç  İha

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