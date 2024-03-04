- Asayiş

Silahı kazara ateş alan polis hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmir’in Bornova ilçesinde ailesiyle birlikte yemek yiyecekleri esnada beylik tabancası kazara ateş alan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Silahı kazara ateş alan polis hayatını kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle beraber evde yemek yiyecekleri esnada beylik tabancası kazara ateş alan İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Çulha, kasık bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çulha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

04 Mar 2024 - 23:11 İHA İzmir- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL