Deprem hareketliliği gün boyu sürdü

Elbistan'da, en büyüğü 4,4 olan depremler, gün boyunca sürdü. Kentte, 7 ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elbistan’da 4 Mart Pazartesi günü saat 11.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vatandaşlarda paniğe neden olan bu depremle birlikte, merkez üssü Elbistan'a bağlı Özbek, Çalış ve Yoğunsöğüt Mahalleleri olan 6 ayrı deprem daha meydana geldi.

Bu depremlerin en büyüğü ise, saat 18.00'de Özbek Mahallesi merkezli 3,2 büyüklüğünde kayıtlara geçti.