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Deprem hareketliliği gün boyu sürdü

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Elbistan'da, en büyüğü 4,4 olan depremler, gün boyunca sürdü. Kentte, 7 ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire...

Deprem hareketliliği gün boyu sürdü mask
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Elbistan'da, en büyüğü 4,4 olan depremler, gün boyunca sürdü. Kentte, 7 ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elbistan’da 4 Mart Pazartesi günü saat 11.26'da  4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 

Vatandaşlarda paniğe neden olan bu depremle birlikte, merkez üssü Elbistan'a bağlı Özbek, Çalış ve Yoğunsöğüt Mahalleleri olan 6 ayrı deprem daha meydana geldi. 

Bu depremlerin en büyüğü ise, saat 18.00'de Özbek Mahallesi merkezli 3,2 büyüklüğünde kayıtlara geçti. 

04 Mar 2024 - 19:26 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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