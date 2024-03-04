CHP’den miting gibi seçim bürosu açılışı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz’ün, 31 Mart seçimleri için kullanacağı irtibat bürosunun açılışı miting havasında gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Başkan adayı Erkan Gürbüz, ‘Herkesin oyuna talibim. Rantçıların, ihalecilerin oyunu istemiyorum’ dedi ve şöyle devam etti:

“Bizler halkçı belediyecilik diyoruz, onlar rantçı belediyecilik diyor. Bizler memleket sevdalısıyız, onlar ihale sevdalısı.”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da; Erkan Gürbüz’e destek isteyerek, “Benim hatırıma Erkan Bey’e oy verin” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Elbistan Belediye Başkanlığı seçimlerinde kullanacağı Malatya Caddesi’nde bulunan seçim irtibat ofisinin açılışı, coşkulu kalabalığın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda ilk olarak CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz kürsüye geldi ve selamlama konuşması yaptı.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ve CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynep Özbaş Arıkan da; kalabalığa hitap etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gübüz ise, partisine desteğin her geçen büyüdüğünü, “Bizler ilk günden bu yana salon toplantıları yaptık, salonlara sığmadık. Şimdi açılış yapıyoruz alanlara sığmıyoruz. Elbistanlı hemşerilerimin gönlüne girdik, taşıyoruz. Sel olduk geliyoruz, Elbistan Belediyesine geliyoruz” cümleleri ile ifade etti.

Deprem sonrasında Elbistan’ın konteyner kente döndüğünü anlatan ve belediye yönetimi ile iktidarı eleştiren Gürbüz, şunları söyledi:

“1 yıldan fazla süre geçti Elbistan’da çarşı merkezine bir çivi çakılmadı. Çarşı merkezimiz maalesef baraka şehre, konteyner şehre döndü. Elbistan’da şu yapılacak diye bir vaat, bir plan, bir proje duyuyor musunuz? Böyle bir planları var mı? Maalesef Elbistan’da şehri nasıl düzenleyeceklerini planlayamayanlar, ortaya bir vizyon koyamayanlar, adaylarını da planlayamamış. Sabah biri geliyor, akşam biri gidiyor, öğleden sonra çekiliyor akşam geri geliyorlar. Bunların hiçbirisi bizim için önemli değil kim olursa olsun aday. Biz kazanacağız biz. Biz buradayız biz kazanacağız. Bugüne kadar Elbistan’la ilgili herhangi bir eylemlerini duydunuz mu? Depremden günler sonra geldiler; il olmak isteyen, il talebinde bulunan vatandaşlarımıza parmak salladılar. En büyük eylemleri bu oldu. Sayın vekilimiz Ali Öztunç, Mecliste Elbistan il olsun diye çırpınırken, Elbistan il olsun diye önerge verirken arkasında durdular mı? Durmadılar.”

‘Çalmayacağız, çaldırmayacağız’ diyerek sözlerini sürdüren Erkan Gürbüz, ihale ve rant peşinde koşanların da canlarına okuyacaklarının altını çizdi.

Gürbüz, “31 Mart’ta Elbistan’ı halkçı belediyecilikle buluşturacağız. Elbistan’a hizmet etmek için geliyoruz. Elbistan’dan çalmayacağız, çaldırmayacağız. Herkesin oyuna talibim. Rantçıların, ihalecilerin oyunu istemiyorum. Sımsıkı çalışsınlar karşımızda, gelirsek canlarına okuyacağız. Dönüyorlar dolaşıyorlar aynı yerde toplanıyorlar. Bu sefer Elbistan halkı kazanacak ama bunu bilin. Bu sefer Ali Öztunç kazanacak, bu sefer Erkan Gürbüz kazanacak. Onlar gidici biz kalıcıyız” ifadelerini kullandı.

Elbistan’da, kent bakkalları, kent lokantaları ve kreşleri açacaklarını belirten CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, “Şehrimizi yeniden imar etmek için bir fırsat elimizde. Bizim en büyük projemiz, baraka şehir olmaktan kurtaracağız. Şehrimizi konteyner kent olmaktan kurtaracağız. Bizler adalet için buradayız, liyakat için buradayız, hizmet için buradayız. Bizler diyoruz ki halkçı belediyecilik, onlar rantçı belediyecilik diyor. Şu şunu demiş, bu bunu demiş, bu aday gelmiş hiç önemli değil. Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç bizi Ankara Belediyesi ile görüştürüyor. Mansur Yavaş Başkanımızın projeleri ile birlikte geleceğiz. Elbistan’ı hep beraber ayağa kaldıracağız. Sizlere söz veriyoruz” cümleleri ile sözlerini tamamladı.

Programın son konuşmasını yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da; deprem sürecinde Elbistan’ın iktidar ve devlet tarafından yalnız bırakıldığını savundu.

Elbistan’da yapılaşma konusunda belirsizlik ve sahipsizlikle boğuştuğunu anlatan Öztunç, şunları söyledi:

“Elbistan için kavga etmeye devam edeceğim. Elbistanlı hemşerilerim bana sahip çıktı. Benim siyasetimde hangi partili olursa olsun Elbistanlı hemşerilerime elimden geleni fazlasıyla yaparım. Ayrımcılık yapmam.

Belediye başkanı, dürüst davranacak, namuslu davranacak. Herkese eşit olacak. Her partinin adayı var, bağımsız aday var. Listeye bakın, adaylara bakın ve oy verin. Elbistan’da Erkan Bey’e verilen her oy Ali Öztunç’a verilmiştir.

Elbistan’da CHP kazanacak. Ali Öztunç, 20 bin oy aldı. Burada da bakıyorum sadece CHP’liler yok. Her partiden hemşerim var. Geçmişte kime oy verirsen ver bu kardeşine güven. Mansur Başkan, Elbistan Belediyesi CHP’li olursa Elbistan’ı ayağa kaldıracak. Kardeş belediye ilan edecek. Belediye ile hükümet bir olmalı diyor Tayyip Bey. Elbistan 20 yıldır AK Parti’de değil mi? Bıkmadınız mı ya! Yorulmadınız mı bunlardan. Benim gücüm, sizden geliyor. Sizin sevginiz beni ayakta tutuyor. Benim emeğim, sizin sevginiz.”

Belediye meclis üyelerini, Elbistan’ı en geniş şekilde temsil etmesi için özenle belirlediklerini vurgulayan Öztunç, “Diğer partiler, bu kalabalığı bulamadılar. Bu şehri ‘Atom karıncaya’ teslim edin diyorum. 5 yıl için bu kardeşinize güvenin. Sandığa bakacağım Elbistanlı beni essahtan mı seviyor? Belediye meclisimizde tüm Elbistan var. Toplumun her kesimi var. Ayrıştırmadan ve de en önemlisi düzgün insanlar, kimseye yamuk yapmayacak insanlar var. Ben size inanıyorum güveniyorum. Benim bu şehre borcum ödenmedi. Ben depremin yıktığı Elbistan’a hizmet edip borcumu ödemek istiyorum.

Kazanma ihtimali olan aday bizim adayımızdır. Elbistanlı, unutmasın bir de Ali Öztunç faktörü var. Elbistan’da kapı kapı gezeceğim. 31 Mart akşamı da belediyeyi alıp kollarımızı sıvayacağız” cümlelerini kullandı.

Konuşmaların ardından belediye meclis üyeleri ile birlikte vatandaşları selamladılar.