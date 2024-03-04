İYİ Parti seçim bürosu açıldı

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı’nın Mevlana Caddesi üzerindeki seçim irtibat ofisi, törenle açıldı.

Açılış törenine, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu, çevre ilçelerin İYİ Parti belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda kürsüye ilk çıkan isim İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek oldu.

Başkan Tekerek, deprem sonrasındaki çalışmaların yetersizliği üzerinden iktidarı eleştirerek, “Depremi, felakete yöneticiler çevirdi. Yanımızda olan belediye başkanı göremedik. Sosyal yardımların adil dağıtılmadığına şahit olduk. Sonuç felaket oldu. Mevcut belediye partisi, 15 senedir Elbistan’da sahte belediyecilik mi yapıyordu da gerçek belediyecilik yazmışsınız. Bunu yazmaya utanmıyor musunuz? 15 yıldan beri insanlara sihirbazlık mı yaptınız? Gerçek belediyeciliği İYİ Parti ile görecekler” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu da, deprem sonrası orta hasarlı binaların durumuyla ilgili belirsizliğine dikkat çekti.

Dedeoğlu, “Bu tempoyla giderlerse ara sokaktaki ağır hasarlı binaları 8-10 yılda kaldırırlar. Kahroluyoruz. Kahramanmaraş’ta fiziki deprem bitti ama fiili deprem devam ediyor. Orta hasarlı binalar, rezerv alanlar, uygun olmayan alanların sorunu sürüyor. Buna bir karar verin. Vatandaşa yazık değil mi? Elbistan’da da imarda yapılan yanlışlıkları biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Programın son konuşmasını ise İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı yaptı.

Bölükbaşı, “En zor şartlarda bugün elimizi taşın altına koyduk. Elbistan’ımız, maalesef 2 aydır hırsızlık ve yolsuzlukla anılıyor. İktidar yöneticileri bu durumda diye sevinmiyoruz aksine üzülüyoruz. Utanıyoruz. Bu ekiple, bir Elbistan’ı değil 5 Elbistan’ı idare edecek her şeye sahibiz. Biz, yaşarak, davanın çilesini çekerek ülkücü olduk. Biz, bu çürümüş düzene dur diyeceğiz.

Dimdik duruyoruz. Karşılarında bizleri görmek istemiyorlar ama dimdik duracağız. Elbistan’ımızı toptan ayağa kaldırmak için buradayız. Makam mevki de istemiyoruz. Çok paraya da tamah etmeyiz; etsek onların yanında olurduk. Torunlarımıza iyi, sağlam ve cennet bir Elbistan bırakmak istiyoruz” dedi.

Projelerine değinen Bölükbaşı, “Benim teleferik, asma köprü projem yok. Bisiklet yolu da yok. Dürüst bir yönetim, adaletli bir uygulama, hırsızlamadan herkese eşit davranan bir yönetim var. Böyle bir ekiple yola çıktım. Elbistan’ı ayağa kaldıracak birikim var. Bu caddeler yılan gibi kıvrılmayacak. Kimsenin etkisinde kalmayacağım. Kimse de bana emir veremeyecek. İşte o zaman da ortaya dosdoğru bir Elbistan çıkar.

Gençlerimize, sahip çıkacağız. Burs vererek eğitimlerinin sonuna kadar yanlarında olacağım. Rantçılara peşkeş çekilen paraları alıp onlara vereceğim. Gırtlaklarından bir kuruş geçmeyecek rantçıların. Kadınlarımız, bacılarımız için de elimizden geleni yapacağız. Hakkı olanı vereceğiz. Emeğinin ürününü kendilerine vereceğiz. Bacılarımıza adam gibi sahip çıkacağız. Dilenci ettirmem, dilenci edenlerin de eline vururum. Yola çıktık, Allah pişman etmesin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından diğer siyasi partilerden İYİ Parti’ye katılanlara rozet takıldı. Daha sonra da seçim bürosunun açılışı yapıldı.