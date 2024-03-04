Elbistan’da, büyükbaş hayvanlar için ‘Nalbulans’ yapan ve sosyal medyada fenomen olan Kenan Kaya, oğlunun sünnet düğünü için 10 davul birden tuttu.

Tamamen kendisinin tasarladığı ‘Nalbulans’ adlı aracıyla mahalle mahalle dolaşıp büyükbaş hayvanların tırnak bakımını gerçekleştiren Kenan Kaya’nın, oğlu Muhammet Ali için yaptığı sünnet töreni aşiret düğünlerindeki görüntüleri aratmadı. Kaya, taam 10 davulcu ve zurnacıyla birlikte gerçekleştirdiği sünnet düğününde misafirlerini ağırladı.

Elbistan’da, bu sayıda davulla yapılan ilk düğün olduğunu belirten Kenan Kaya, “Oğlum için unutulmaz bir an olsun istedim” dedi.

Kaya, “Elbistan’da, ‘Nalbulans’ projesi ile bir ilki gerçekleştirmiştim. Buna benzer birçok farklı proje ve fikrim daha var. Oğlum Muhammet Ali’nin de sünnetinde Elbistan’da bir ilk olsun dedim. 10 davul birden tuttum. Misafirlerimiz doyasıya eğlendi. Hem oğlum hem de bizler için özel bir anı olarak kaldı” ifadelerini kullandı.

10 davulu düğüne katılan misafirler de bol bol halay çekerek gönüllerince eğlendi. Çok sayıda misafir de bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Muhammet Ali de, babasının kendisi için hazırladığı bu özel düğünde davulcuları meraklı gözlerle izledi.