34 mahallede elektrik kesintisine gidilecek

Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, tesis ve 3.şahıs çalışmaları nedeniyle Elbistan’da 33’ü kırsal ve 1’i de merkez olmak üzere 34 mahallede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Akedaş’tan yapılan duyuruya göre, elektrik kesintisi 7 Mart Perşembe günü yapılacak. Buna göre; Yalıntaş, Beştepe, Aksakal, Türkören, Gündere, Demircilik, Köseyahya, Özbek, İkizpınarı, Gücük, Kangal, Tepebaşı, Kantarma, Günaltı, Dervişçimli, Hasanalili, Atmalıkaşanlı, Karahasanuşağı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan, Yalak, Kavaktepe, Yapılıpınar, Sevdilli, Toprakhisar, Yoğunsöğüt, Topallı, Söğütlü, Çıtlık ve Yunus Emre Mahalleleri’nde 08.30-11.30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. Çiçek Mahallesi’ndeki kesinti ise, 7 saat sürecek. Aynı gün İğde Mahallesi’nde de elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti 10.00-13.00 saatlerini kapsayacak.

Duyuruda; kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması istendi. Ayrıca, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 Akedaş elektrik arıza hattını aramaları hatırlatıldı.