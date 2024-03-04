Mizan Derneği’nin sohbet programına yoğun ilgi

Mizan Derneği tarafından düzenlenen sohbet ve dua programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Mevlana Camii’nde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa İsmailağa İlmi Heyet Başkanlarından Müderris Mahmut Eren konuşmacı olarak katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda İsmailağa İlmi Heyet Başkanlarından Müderris Mahmut Eren, vatan, millet ve manevi değerlerle alakalı yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Peygamberler beşeriyete güzel ahlakı öğretmek için gönderilirken, kitaplar ve şeriatlar, nefsi emarenin burnunu kırmak ve onu Allah’a boyun eğdirmek için inzal olunmuştur. Allah bütün hakikatleri dört kitapta, dört kitabı da Kur’an’da cem etmiştir. Bütün peygamberlerin kemalatını da Rasulullah’da bir araya getirmiştir. Bu sebeple Hz. Muhammed’e ve O’nun kitabı ile şeriatına boyun eğip tâbi olan bugüne kadar gelen bütün peygamberleri ve kitapları tasdik etmiş, Kur’an’la amel eden de bütün kitaplarla amel etmiş olur. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’le amel eden kişi, bütün kitaplarla amel etmiş ve bütün peygamberlerle beraber olmuş kadar mükâfat kazanır. Allah Resulü İslam dinini sağlam esaslar üzerine bina etmiştir. Bunlardan birkaçı adalet, emanet, sadakat ve edeptir. Eğer Müslümanlar bu ilkelere ihtimam gösterirlerse, yükselecekler yoksa kaybedeceklerdir.”

Sohbet programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi.