Kahramanmaraş’ta üretilen ayakkabılara kadın eli değecek

Asrın felaketinde büyük hasar alan Kahramanmaraş’ta yaralar sarılıyor. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalarını sürdüren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Kahramanmaraş’ta “Güçlü Kadın Güçlü Aile” projesi deprem öncesinde hayata geçirilmişti. DOĞAKA’nın 1 milyon 264 bin TL değerindeki finansman desteğiyle hayata geçirilen proje ile kurulan atölyede eğitim alan kadınlar, Kahramanmaraş Kunduracılar Odasına kayıtlı işletmelerde istihdam edilecekler. Projede ilk etapta yaklaşık 100 kadının ayakkabı imalatının en önemli süreçlerinden olan sayacılık konusunda eğitimleri tamamlayarak meslek sahibi olmaları ve ayakkabıcılık sektörüne kazandırılması hedefleniyor.