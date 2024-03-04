04 Mar 2024 - 12:09- Güncel G:

AFAD Elbistan depreminde bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Elbistan olan 4.4 şiddetindeki depremde bir olumsuzluk yaşanmadığını açı...

AFAD Elbistan depreminde bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı
AFAD Elbistan depreminde bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Elbistan olan 4.4 şiddetindeki depremde bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Elbistan’da 4 Mart Pazartesi günü saat 11.26'da  4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada, “ Kahramanmaraş, Elbistan ilçemizde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibariyle olumsuz bir bulunmamaktadır. Gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerine yer verildi.

# AFAD, deprem, Elbistan, Kahramanmaraş

04 Mar 2024 - 12:09 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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