04 Mar 2024 - 11:43- Güncel G:

Elbistan’da  4,4 şiddetinde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elbistan’da 4 Mart Pazartesi günü saat 11.26'da  4,4 büyüklü...

Elbistan’da  4,4 şiddetinde deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elbistan’da 4 Mart Pazartesi günü saat 11.26'da  4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye 4,4 şiddetindeki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin Afşin ilçesi Binboğa mahallesinde 4,7 şiddetinde 1,3 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Elbistan'da da oldukça şiddetli şekilde hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

# deprem, Elbistan, Afşin

04 Mar 2024 - 11:43 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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