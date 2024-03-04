Çeşitli suçlardan aranan 71 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 71 kişi tutuklandı.

Operasyonlar çerçevesinde haklarında arama kararı bulunan 104 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 şahıs olmak üzere toplam 138 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 71 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 135,7 gram metamfetamin, 187 uyuşturucu hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bunun yanında trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 56 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 27 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.