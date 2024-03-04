Kadir Küçük: “Gönüllerde kurduğumuz tahttan nasıl indireceksiniz?”

Elbistan Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Kadir Küçük, şehrin değişik bölgelerine astığı afişlerin indirilmesine, “Afişleri indirirseniz de, gönüllerde kurduğumuz tahtan indirmeye gücünüz yetmez” cümlesi ile tepki gösterdi.

Küçük, “Biz bu şehrin umudunu, gelecek kuşaklarımızın refahını, acıda ve sevinçte beraberliğini temsil etmek için çıktığımız bu yoldan geri adım atmamızı isteyenler amacına ulaşamayacak” ifadesini kullandı.

Seçimlerin, demokrasi şöleni gibi görülmesi gerektiğinin altını çizen Elbistan Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Kadir Küçük, afişlerinin indirilmesinin kararlılıklarını daha da arttırdığını söyledi.

Elbistan’da yanan bağımsızlık meşalesinin her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Küçük, “Bu zihniyetin Elbistan’a kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Bu vizyonsuz harekete Elbistan halkı gereken cevabı sandıkta verecektir. Afişlerimizi indirmeniz, yaklaşmakta olan yenilginizin işaret fişeğidir. Siyaseti, böyle küçük hesaplardan sananlar, nasıl bir yanılgı içinde olduklarını anlayacak. Afişlerimizi, pankartlarımızı indirdikçe, milletimizin gözündeki ve gönlündeki yerimiz daha da büyüyor. Gönüllerde kurduğumuz tahttan nasıl indirmeyi düşünüyorsunuz?” dedi.

Elbistan Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Kadir Küçük, “Rahatsızlığının sebebini biliyoruz. Halkımızın teveccühü her geçen gün arttıkça sizin de endişeye kapılıyorsunuz. Nasıl bir panik yaşadığınız bu saygısızca hareketle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Afişimizden, ismimizden, fotoğrafımızdan korkmanıza gerek yok. Geliyor gelmekte olan. Biz, bu yola birilerinin adamı olmak için çıkmadık” ifadelerini kullandı.

Elbistan’a vefa borcu olduğunun altını çizen Kadir Küçük, “Vefa, millete verdiğin sözünde sonuna kadar durmaktır. Bizi bugünlere getiren Elbistan halkına da vefa borcumuzu ödemekten gayrı amacımız yok. Bizim, ne bir partiyle de ne de kimseyle şahsi bir meselemiz yok. Bu aziz şehir, Elbistan’a vefası olanlarla yönetilsin istiyoruz. Bu yoldan da dönmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.