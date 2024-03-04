Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama personeli alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden AKBEL A.Ş’de 8 ay süreyle geçici işçi olarak 82 biyosidal ürün uygulayıcısı (ilaçlama personeli) alınacak.

Büyükşehir belediyesinin internet sitesinden yayımlanan personel alım ilanında, başvuru yapacak adayların en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor.

Adayların, görev yapacağı ilçe nüfusuna kayıtlı olmanın tercih sebebi sayılacağı belirtilen ilanda, vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık gibi sorunlarının olmaması, daha önce tercihen kamuda vektörle mücadele hizmetlerinde görev yapmış olması, tercihen biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip olmak, erkek olmak, Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olması şartları aranacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 6 Mart 2024’e kadar https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-01032024 internet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekiyor.