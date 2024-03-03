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Galatasaray, Beşiktaş’ı yeni stadında ilk kez yendi

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Galatasaray, 2016 yılında açılan Beşiktaş’ın yeni stadında siyah-beyazlıları ilk kez mağlup etti.

Galatasaray, Beşiktaş’ı yeni stadında ilk kez yendi mask
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. İki takım, 2016 yılında açılan bu statta 8 kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini yeni stadında ilk kez yendi. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 6 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Galatasaray da 5 gol sevinci yaşadı.

03 Mar 2024 - 21:36 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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