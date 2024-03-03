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Polis çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu

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Karaisalı ilçesinde polis memuru çift, nikah törenine üniformalarıyla katıldı. İlçede görev yapan polis memurları Ümran Demirtaş ve Mehmet Mengilli, V...

Polis çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu mask
Polis çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
Polis çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
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Karaisalı ilçesinde polis memuru çift, nikah törenine üniformalarıyla katıldı.

İlçede görev yapan polis memurları Ümran Demirtaş ve Mehmet Mengilli, Varda Köprüsü yanında düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Törene üniformalarıyla gelen polis çiftin nikahını, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan kıydı.

Yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren çiftin evlilik cüzdanını, Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur verdi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aziz Karakuş ile çiftin mesai arkadaşları da katıldı.

# Adana, evlilik, Karaisalı, nikah, polis

03 Mar 2024 - 19:56 AA Adana- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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