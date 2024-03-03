03 Mar 2024 - 19:47- Güncel G:

İçelli'den 4,4'lük deprem açıklaması: "Büyük depremin artçı yerleşmeleri devam ediyor"

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Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Sekan İçelli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki 4,4 depremle ilgili, "Herhangi bir segment ya da fay zonuna...

İçelli'den 4,4'lük deprem açıklaması: "Büyük depremin artçı yerleşmeleri devam ediyor" mask
İçelli'den 4,4'lük deprem açıklaması: "Büyük depremin artçı yerleşmeleri devam ediyor"
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Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Sekan İçelli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki 4,4 depremle ilgili, "Herhangi bir segment ya da fay zonuna gerginlik aktarımı değil ,tamamen yer ayarlaması kaynaklıdır" yorumunu yaptı.

İçelli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çardak fayında gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki depremin artçı yerleşmelerinin sürdüğünü söyledi.

İçelli, Elbistan'da da hissedilen depremle ilgili, "Doğanşehir fay zonunda ve Akçadağ segmentinde bu tip yerleşmeler 4,0/5,5 büyüklüğünde depremlerle kendini hatırlatır. Akçadağ segmentinin yırtılan 20 km 'ik kısmında 4,4 lük bir atımla yerleşme hareketi yani artçı daha olmuştur. Herhangi bir segment ya da fay zonuna gerginlik aktarımı değil ,tamamen yer ayarlaması kaynaklıdır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. 

03 Mar 2024 - 19:47 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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