Bağımsız aday Musa Demir: “1 Nisan, Elbistan’ın bağımsızlık günü olacak”

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, Elbistan’da bir destan yazdıklarını belirterek, “Tek vücut olmalı ve Elbistan’ın geleceği için var olmalısın” dedi.

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’ndaki seçim bürosunun açılışını miting havasında gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bağımsız belediye meclis üyesi adaylarından oluşan ekibiyle kürsüye çıkan Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, coşkulu kalabalığa hitap etti.

Sözün, iradenin ve kararın Elbistan’da olduğunu belirten Demir, “Elbistan’ın iradesinin üstünde hiçbir kuvvet ve güç yoktur. 31 Mart’ta yapılacak olan seçim, Elbistan’ın gelecek ümitlerini tazeleyecektir. Birlikte başaracağız. Elbistan’ımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Gücümüz milli iradedir. Elbistan’ın yeniden inşası için üretken belediyecilik anlayışı ile yola çıktım.

Ertelemek, üşenmek, boş vermek ve vazgeçmek yok. İşlerimizin çoğu bu 4 virüs yüzünden aksamaktadır. Elbistan Belediyesi’ne de bu 4 virüs girmiş. Biz, bu virüsü 31 Mart’ta temizleyeceğiz. Hayatı seyretmeyeceğiz, seyirci kalmayarak Elbistan’da bir tarih yazacağız. Tarih yazanlar, mazeret yok, şikayet yok ve vazgeçmek yok kelimelerini lügatlerinden silmiştir. Biz de sildik. Bu belediyeyi halk ve ortak akılla alacağız. Canla başla çalışarak 1 Nisan sabahında Elbistan Belediyesi’ni ortak akla teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Neden bağımsız aday olduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:

“Siyasi partiler de durumu görüyorsunuz. Bir partide gelecek ve ikbal göremeyenler, bir de şansımı şurada deneyeyim demiş ve oraya gitmiş. Orada olmayınca bir de şurada olsun diye dolaşmış. Kişiliğimizi ve şahsiyetimizi korumamız gerek. Bu süreç içerisinde siyasi partiler ve isimler de boş durmadı. ‘Musa Demir, bizim listemizden, bizimle birlikte yürüyelim, bizden aday ol’ dediler. Ben de dedim ki; Musa Demir’in Elbistan sevdasını siz de görmüşsünüz siz gelin dedim.

Elbistan’a daha verimli ve çalışkan hizmet edebilmek için bağımsız aday oldum. Ben bağımsız belediye başkanı olmasam, siyasi iradenin himayesine girmiş olurum. Böyle kalır mı? Milletvekili, hamili yakınımdır der. İl başkanı, ilçe başkanı, meclis üyeleri derken hanelere kadar iner. Bu bağımsızlık ateşi çok güzel şekilde Elbistan’ı sardı. Hizmet de bu şekilde gelecek.

Bağımsız bir Elbistan Belediyesi olduğu zaman il özlemi de kolay şekilde çözülecek. Beni, Battal köprüsünden hiç kimse çeviremeyecek. Ortak akıl ve halkın iradesiyle bu özlemi gidereceğiz inşallah.”

Elbistan’daki deprem sonrası durumu ‘Hindistan modeline’ benzeten Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, “Elbistan’ımız depremin merkez üssü. Belediye başkan adayı, başvuruların bitmesine 2 saat kala mı değişmeliydi? 2019’un 1 Nisan’ından beri Elbistan Belediyesi’ni almayı düşünüyorum ben. Bu yeni alınmış bir karar değil. Bu hasreti 31 Mart’ta gidereceğiz.

6 Şubat’ta 1200 hemşerimizi toprağa verdik. Çürük binalar, denetimsizlikler öldürüyor. Zemin etütlerindeki torpiller öldürüyor. Depremde, belediye bünyesinde kriz masasının, koordinasyon merkezinin olmadığını gördük. Kurulmadığı için gönderilen yardımlar asfalt kenarlarına döküldü. Vatandaş da hizmetten yoksun kaldı.

Depremin üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen ciddi bir adım atılmamış. Hindistan modeli çarpık bir kent yaşamıyla karşı karşıyayız. Vatandaşı oyalayarak zaman geçiriyorlar. Seçimi kaybetmemek için muhalefet belediyesine hizmet gelmez diye asparagas haberler yayılıyor. Belediyelere nüfusa göre gelen gelirin önüne geçemez” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut belediye yönetimini eleştiren Demir, 1 Nisan’ın Elbistan’ın bağımsızlık günü olacağını savundu.

Demir, “15 yıldır iktidar belediyesi olarak yönetenler, ne yaptınız. 3 kilometrelik Ceyhan Nehri’nin alanından çıkmayacak 93 mahalleyi hiçe saydınız. Lavanta kokuları da geliyor. Geldiğimiz nokta ise, hasırdan başka bir şey yok. Biz şakayı 1 Nisan’da yapacağız. 1 Nisan bağımsızlık günü olacak.

Her insanın onurlu bir yaşam hakkı var. Şehrimizde yeni istihdam ve yatırımlarla iş olanaklarını sağlayacağız. Şehrin hala yol ve kaldırım sorunu var. İmar, işsizlik sorunu var. Başarılı olunmadığı için esnaflar perişan. Başarılı olunmadığı için vatandaş konteyner kentte yaşıyor. 1871 yılında kurulan Elbistan Belediyesi var. Ortaçağ’da gladyatörler zamanında bile kültür merkezi var. Bize ise bunu çok görmüşler.

Elbistan, sizi gönderme kararını almış durumda. Bağımsız belediye başkanı olduğumuzda asfalt kenarına yatıp üstümüze ot atmayacağız. Zafer bizim olacak” şeklinde konuştu.

Demir, daha sonra bağımız belediye meclis üyesi adayları ile birlikte seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.