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Halatla çekilen 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kamerada

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Hatay’ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Halatla çekilen 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kamerada
Halatla çekilen 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kamerada
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi’ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor. 11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

03 Mar 2024 - 13:00 İHA Hatay- Asayiş

Mahreç  İha

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