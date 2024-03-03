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En işlek caddedeki en eski binalar yıkılıyor

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Kahramanmaraş’ın en işlek caddeleri arasında yer alan Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki eski binaların yıkımına başlandı. Şehrin hafızasını barındıran binaların yıkılması esnaf tarafından hüzünle takip ediliyor.

En işlek caddedeki en eski binalar yıkılıyor
En işlek caddedeki en eski binalar yıkılıyor
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Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolünde devam ederken, rezerv alan ilan edilen bölgelerde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın kalbinin attığı yerlerden biri olan Zübeyde Hanım Bulvarı’nda rezerv alan ilan edilmesinin ardından bölgede bulunan Park, Koru ve Ulus apartmanlarının yıkımına başlandı. Sırası ile 1976, 1978 ve 1982 yılında inşa edilen ve şehrin en eski binaları arasında yer alan yapılar, depremlerde az hasar almıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen alana dahil olan 3 binada yıkım kararı alınmasının ardından çalışmalara başlanıldı ve şehrin hafızasını taşıyan yapılar gerçekleştirilen kontrollü yıkım ile birlikte yıkılmaya başlandı.

Yıllardır bölgede esnaflık yapan Ümit Orçan, “2016 yılında buraya geldim ben. Trabzon Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve bu yıkımın olduğu yerler Kahramanmaraş’ın en işlek caddesiydi, kalbiydi. Böyle bir şey beklemezdik ama gördüğünüz gibi büyük binaların hepsi yerle bir oldu. Tabi üzülüyorum çünkü böyle bir şey hiç beklenmezdi. Çünkü burada insan akışı çoktu, trafik yoğunluğu çoktu. Ama şimdi bakıyorsunuz hiç kimse yok” dedi.

Bir diğer çevre esnafı Yahya Kemal Açıkgöz ise, “Hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi. En aşağı apartmanda oturuyordum ben gerçi depremden önce taşındım ama bu caddenin böyle olacağı aklımızdan geçmezdi. Bu halde görmek hepimizi derinden yaralıyor” diye konuştu.

03 Mar 2024 - 12:57 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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