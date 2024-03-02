Depremin olşturduğu devasa kanyon ve yarıklar görüntülendi

Afşin'de, 6 Şubat'taki asrın felaketinin oluşturduğu devasa kanyon ve yarıklar, depremden 1 yıl sonra da görenleri ürkütüyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler büyük yıkım oluşturdu. 6 Şubat 2023 günü saat 13.24'te adeta kıyameti yaşayan Elbistan ve çevre ilçelerde depremin doğada yol açtığı korkunç izler ilk günkü tazeliğini koruyor.

Afşin'in Kuşkayası Mahallesi'nde, depremin şiddeti ile toprağı yarıp devasa kanyon ve yarıklar meydana getirdiği bölge, ELOFF Başkanı Galip Şahin ve kulüp üyeleri tarafından görüntülendi.

Yerleşim yerinin hemen yakınında metrelerce derinliğe ve uzunluğa ulaşan kanyonun son hali kameralara yansıdı.

ELOFF Başkanı Galip Şahin, tam fay hattının geçtiği yerdeki arazinin adeta hallaç pamuğuna döndüğünü söyledi.

Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen izlerinin ilk günkü gibi durduğunu belirten Şahin, "Bu bölge, depremin doğada yol açtığı yıkımın en büyük göstergesi. Diğer bölgelerde de benzer tahribat var ama buranın eşi yok" dedi.