Definecilerin ortaya çıkardığı sarnıç, 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararında; yoğun bir şekilde kaçak kazı yapılan alanda, sur duvarı ve Horasan harcı ile yapılmış sıvalı bir yapı tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Göksun’un Ortatepe Mahallesi’ndeki bir tarihi yapı daha sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, mahalleye hakim bir tepe üzerindeki sur duvarı ve sarnıç tespit edilen bölgeyi, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak ilan etti.

Kurul kararında; sit alanı ilan edilmesini müteakip de güvenlik önlemlerinin alınacağı bilgisi yer aldı.

Alanla ilgili olarak şu tespitler yapıldı:

“Ortatepe Mahallesi’nin kuş uçuşu 1,5 kilometre doğusunda, ovadan yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bir tepenin zirvesinde olduğu görülmüştür. 60 metre çapında oval formlu zeminde yıkılmış temel izleri görülürken 120 cm genişliğinde sur duvarı olarak değerlendirilebilecek moloz taş örgülü duvar kalıntısı yer almaktadır. Ayrıca, Horasan harcı ile yapılmış yüzeyi sıvalı mekanın ise sarnıç olduğu değerlendirilmektedir. Yoğun kaçak kazılarla ortaya çıkan zemin seviyesinin altında da taş duvar kalıntıları gözlemlenmiştir.”