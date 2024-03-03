Bağımsız aday Salih Horuz: “Kopya ve taklitler, gerçeğine yenilecek”

Diğer adayların şaşalı kampanyalarını da eleştiren Horuz, “Elbistan’ı ve halkını çok seviyorsanız, seçimden sonra da bürolarınızı kapatmayın” ifadesini kullandı.

31 Mart seçimi için kalıpların dışında bir kampanya sürdürdüğünü anlatan Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Salih Horuz, taklitçi anlayışla Elbistan’ın yönetilemeyeceğini savundu.

‘Bu şehrin kaybettiği ruhunu yeniden bulması için özgün projelere, dar kalıpların dışında adımlara ihtiyacı’ var diyen Horuz, “Halka hesap vermeyi onurlu bir görev sayan anlayışla kazanacağız” şeklinde konuştu.

Horuz, şöyle devam etti:

“Biz umudu temsil ediyoruz. Elbistan’ın geleceğiyle ilgili çabalarımıza, halkımıza, insanımıza güveniyoruz. Halkımızdan güç alarak da Elbistan’ımızın 5 yılını daha tesadüfe bırakmamak için sokaktayız. Gelecek kuşaklarımızın refahını, tasada kıvançta beraberliğini, çocuklarımızın, gençlerimizin parlayan gözlerini temsil ediyoruz. Benim seçim bürom yok. Siyasetçiler ne yaparsa tam tersini yapıyorum. Onların yolu ayrı benim yolum ayrı. Benim seçim bürom halkın gönlünde. Ben, onların anlayışını kabul etmiyorum. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ben, bu mücadeleyi 30 yıldır veriyorum.”

Seçim kampanyasında, belediye başkanının 5 yılda alacağı maaşın katbekat üzerinde harcama yapılmasının da halk nezdinde soru işaretleri oluşturduğuna işaret eden Horuz, “Milletimizi çok seviyorsanız bürolarınızı kapatmayın. Madem halkı, vatandaşı çok seviyorsunuz. Seçimden sonra da çay, çorba yemek vermeye devam edin. Kimin parasıyla veriyorsunuz? Bir belediye başkanın 5 yıl boyunca alacağı maaş belli. Seçim kampanyasına harcadığınız milyonları, maaşınızla mı karşılayacaksınız?”

Dünde kalmayacağını vurgulayan Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Salih Horuz, “Dünde değiliz, asla da olmayacağız. Elbistan’ın geleceğini, diğerleri gibi basmakalıp söylemlerle değil vizyon projelerle planlayacağız. Çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla yolumuzda ilerliyoruz. Vaat ettiğimiz tüm projeleri yapabilecek güç ve iradeye de sahibiz. Sözümüzün eriyiz, arkasındayız. Elbistan’da gerçek ve üretken belediyecilik nasıl yapılır tüm Türkiye’ye ispatlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.