Ramazan ayında bir kap yemekle gönülleri kazanacaklar

Gençlere yönelik organizasyonların yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiren Elbistan Gençlik Merkezi, gönülleri kazanmak için başlattığı ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projesini gelenekselleştirdi. Proje kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençler, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayı boyunca iftarlarını rahat bir şekilde yapmaları için işe koyulacaklar.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, asrın felaketi sonrasında dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştirecek çalışma ile projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Proje sayesinde ekonomik durumu yerinde olanlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya çalıştıklarını belirten Özeren, “Hayırsever vatandaşlarımızın iftar için hazırladıkları iftar menüsünden ihtiyaç sahiplerine ikram etmelerini amaçlayan ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projemiz bu ramazan da sürecek. İftar saati yaklaştığında önce yemek hazırlanan evlerin, ardından da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalacağız. Hazırlanan yemekler özenle sefer taslarına konularak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Sağlık durumu yerinde olmayanların sofraları da yine gönüllü gençlerimiz tarafından hazırlanacak” dedi.

Özeren, projeye katkı sunmak isteyen vatandaşların, Elbistan Gençlik Merkezi’ne gelebileceklerini ya da 0544 667 3650 numaralı telefondan irtibat kurabileceklerini hatırlattı.