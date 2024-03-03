03 Mar 2024 - 09:21- Güncel G:

Ramazan ayında bir kap yemekle gönülleri kazanacaklar

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Gençlik Merkezi, geleneksel hale getirdiği "Bir kap yemek, bir gönül" projesi ile bu ramazanda da hayırsever vatandaşların evlerinde hazırladığı iftar menüleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Ramazan ayında bir kap yemekle gönülleri kazanacaklar mask
Ramazan ayında bir kap yemekle gönülleri kazanacaklar
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlere yönelik organizasyonların yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiren Elbistan Gençlik Merkezi, gönülleri kazanmak için başlattığı ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projesini gelenekselleştirdi. Proje kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençler, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayı boyunca iftarlarını rahat bir şekilde yapmaları için işe koyulacaklar.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, asrın felaketi sonrasında dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştirecek çalışma ile projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Proje sayesinde ekonomik durumu yerinde olanlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya çalıştıklarını belirten Özeren, “Hayırsever vatandaşlarımızın iftar için hazırladıkları iftar menüsünden ihtiyaç sahiplerine ikram etmelerini amaçlayan ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projemiz bu ramazan da sürecek. İftar saati yaklaştığında önce yemek hazırlanan evlerin, ardından da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalacağız. Hazırlanan yemekler özenle sefer taslarına konularak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Sağlık durumu yerinde olmayanların sofraları da yine gönüllü gençlerimiz tarafından hazırlanacak” dedi.

Özeren, projeye katkı sunmak isteyen vatandaşların, Elbistan Gençlik Merkezi’ne gelebileceklerini ya da 0544 667 3650 numaralı telefondan irtibat kurabileceklerini hatırlattı.

 

# Elbistan Gençlik Merkezi, Bir kap yemek bir gönül, Enes Özeren, Ramazan ayı, iftar

03 Mar 2024 - 09:21 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL