Asrın felaketiyle ilgili 7 iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi

Onlarca sayfalık iddianamelerde adı geçen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalarla başlanacak.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat’taki yüzyılın felaketi sonrasında ölüm yaşanan 315 binayla ilgili olarak ivedi şekilde soruşturma başlatmıştı. Yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik delil toplama işlemleri de mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgi alanlarına göre diğer uzmanların da yer aldığı bilirkişi heyetince yapılmıştı. Bilirkişi heyeti, delillerin doğru ve eksiksiz toplanması ile konuya dair rapor hazırlanması için enkazlardan beton numuneleri ve diğer bilgileri detaylı şekilde kayıt altına almıştı.

Başsavcılık, deprem sonrasında yapımını üstlenen ve sonradan imara aykırı değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan kişiler hakkında açılan soruşturma çerçevesinde 315 binayla ilgili işlemlerini tamamlamıştı. Bu süre çerçevesinde; depremde ağır hasar binalarla ilgili de hak sahiplerinin, müteahhit ile sorumlu kişiler hakkındaki tazminat ve kusuru olup olmadığının tespiti konusundaki şikayetleri Elbistan Sulh Hukuk Mahkemesi’nce alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, birden fazla ölüm yaşanan binalarla ilgili hassas şekilde yürüttüğü süreç sonunda 7 ayrı dosya için iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianameler, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Her biri onlarca sayfadan oluşan iddianamelerde; sorumluluğu bulunan sanıkların kusur oranlarına göre çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamelerde; bilirkişi heyetinin raporları, enkazlardan alınan karot ve beton örneklerinin analiz sonuçları da yer alıyor. Bazı sanıkların birden fazla dosyada adının yer aldığı iddianamelerde, ölüm ve yaralanmalarla ilgili olay yeri tespit, keşif, inceleme ve delil temini için bilirkişilerin görevlendirildiği anımsatıldı.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların olduğu binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, bilirkişi raporunda asli kusur atfedilen şüphelilerin savunmalarına da yer veriliyor.

7 ayrı iddianameyle ilgili duruşma günlerinin belirlendiği ve asli sorumluların yargılanmasına başlanacağı öğrenildi. Elbistan’da deprem soruşturmaları çerçevesinde ilk etapta bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar, daha sonra tahliye edilmişlerdi.