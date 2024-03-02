Kayabaşı: “Milli Görüş’ün lideri Fatih Erbakan, Elbistan’a geliyor”

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı, ‘Elbistan, Milli Görüş’ün liderini en güzel şekilde ağırlayacak’ dedi.

Partisinin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Elbistan programıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı, “Sayın genel başkanımız, seçim sürecinde gücümüze güç katacak’ ifadesini kullandı.

Partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran’la birlikte omuz omuza çalıştıklarını hatırlatan Kayabaşı, seçime 1 aydan az bir süre kaldığını hatırlattı.

Bugüne kadarki süreçte Milli Görüş sancağının altında toplananların sayısının hızla arttığını vurgulayan Başkan Kayabaşı, “Bizim niyetimiz halis. İbadet aşkıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada karşılaştığımız teveccüh de Elbistan Belediyesi’nin burçlarına Milli Görüş bayrağını dikeceğimizin göstergesi oluyor” şeklinde konuştu.

Partisinin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın ziyaretinin, Elbistan’a verdiği önem ve değerin nişanesi olduğuna değinen Başkan Kayabaşı, şöyle devam etti:

“Milli Görüş’ün lideri genel başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, 6 Mart Çarşamba günü Elbistan’ımızda olacak. Hamza Akbaş Caddesi’ndeki seçim irtibat büromuzla başlayacak programında esnaf ve vatandaş buluşmaları gerçekleştirecek. Tüm hemşerilerimizi programımıza davet ediyoruz. Milli Görüş belediyeciliği denince halka kucak açan, belediyeciliğin kitabının yeniden yazıldığı bir belediyecilik anlayışı geliyor. Omuzlarımızda büyük bir yük ve bize yüklenmiş büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayız ve bilincindeyiz. Allah’ın izni ile bu yükü taşıyacak gücümüz var. 31 Mart’taki seçim, Elbistan’ımızın kaderini değiştirecek. Milli Görüş belediyeciliği Elbistan’ı yeniden imar ve ihya edecek. İnşallah, 1 Nisan’da Elbistan’a Milli Görüş güneşi doğacak.”