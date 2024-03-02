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Zehir tacirlerine ceza yağdı

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Elbistan’da, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 3 sanığa, toplam 26 yıl 13 ay hapis ve 54 bin 140 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Zehir tacirlerine ceza yağdı mask
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Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 2023 Mayıs’ında yaptığı çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanmış, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. 3 şahıs hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçsundan Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık M.Ü., duruşmaya SEGBİS’le katılırken tutuksuz sanıklar H.K. ve A.A. da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son sözlerini aldığı sanıklar için kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan sanık M.Ü., 10 yıl 5 ay hapis cezası ile 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklara ise, 8 yıl 4’er ay hapis ve 16 bin 660’ar lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Her iki sanık da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# zehir tacirleri, uyuşturucu ticareti, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği

02 Mar 2024 - 15:20 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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