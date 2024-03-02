Zehir tacirlerine ceza yağdı

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 2023 Mayıs’ında yaptığı çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanmış, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. 3 şahıs hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçsundan Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık M.Ü., duruşmaya SEGBİS’le katılırken tutuksuz sanıklar H.K. ve A.A. da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son sözlerini aldığı sanıklar için kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan sanık M.Ü., 10 yıl 5 ay hapis cezası ile 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklara ise, 8 yıl 4’er ay hapis ve 16 bin 660’ar lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Her iki sanık da tutuklanarak cezaevine gönderildi.