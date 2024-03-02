Arslan: “Refah Sınır Kapısı derhal açılmalı!”

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilcisi Emrah Arslan, 148 gündür İsrail’in insanlık dışı saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazze’ye yardım ulaştırılan tek nokta olan Refah Sınır Kapısı’nın açılması çağrısında bulundu.

Arslan, Müslüman ülkelerin İsrail’e yeterli tepkiyi göstermemesini eleştirerek, “7 Ekim den bu yana 148 gündür Gazze’de insanlık dramı yaşanmakta, terörist İsrail kadın, çocuk yaşlı demeden vahşice saldırmakta, tüm dünya ve başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri (Yemen hariç) seyretmektedir” dedi.

İsrail’le ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi için Gazze’nin yok olmasının mı beklendiğini dile getiren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilcisi Emrah Arslan, şöyle devam etti:

“Terör devleti İsrail, her gün yaptığı katliama bir yenisini daha ekledi, insani yardım almak için bekleyen masum Gazzeli halkın üzerine bomba yağdırdı. Gazzede El Raşid Caddesinde açlıktan ölen insanlar yardım beklerken terör devleti İsrail tarafından katledilmiştir. Müslüman devlet başkanları ayağa kalkıp afakî naralar atmak yerine ne zaman ciddi tepki koyacaksınız. Allah aşkına diplomatik ilişkileri kesmek için daha ne olması lazım. Ticareti kesmeniz için Gazze’nin yok olması mı lazım. Birlik olup katliamı durdurmak için neyi bekliyorsunuz?

Buradan sesleniyoruz; Ey İslam ülkelerinin liderleri, unutmayın ki; Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu zulümlere karşı vereceğiniz mücadele ancak ve ancak kendi ahiretiniz ve izzetiniz için olacaktır. Amerika’dan, İsrail’den, Avrupa’dan, Rusya’dan, Çin’den korktuğunuz kadar, Allah’tan korkun! Ahiretinizi düşünün!

Tabi ki buradan kendi hükümetimize de sesleniyorum. Hükümetin işi köprü üzerinde miting yapmak değil, köprünün altında geçerek İsrail’e malzeme taşıyan gemilere engel olmaktır. Ticareti kesmektir. Diplomatik ilişkileri askıya almaktır. Ocak ayında İsrail ile ticaret durmamış 350 milyon doları aşmıştır. İsrail’in suyu bizden, yiyeceği bizden, petrolü bizden, çeliği çimentosu bizden. Ne yapabilir diyen kardeşlerim sadece ticaretimizi kessek İsrail inanın zorda kalacak.

Bir sözümüz de sözde ana muhalefetedir. Her konuşmasının başında vatanını savunan Hamaslı mücahitleri suçlayıp, terörist diyerek İsrail’e selam çakan, sonrada kınamış rolüne bürünmekten vazgeçin. Vicdanlı olun katliama gerçek manada tepki verin.”

‘Kudüs bizim onurumuzdur’ diyen Arslan, “Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Ne yazık ki İslam ülkeleri ve toplumları olarak iyi bir imtihan vermiyoruz. Gavur diye kınadığımız Avrupa’daki insanlar kadar meydanları dolduramıyoruz. İsrail’i aleni olarak destekleyen firmaları boykot edemiyoruz. Gazzeli mücahitler canları ile nalları ile ciğer paresi çocuklarını feda ederek mescidi aksa için Allah için şehit olurken, kola içmemek, kahveyi farklı marka içmek, temizliği farklı markalar ile yapmak bu kadar zor olmamalı.

Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. İsra ve Miraç mucizesi gerçekleştiği yerdir. Kâbe’den sonra Allah’ın (c.c.) yeryüzündeki ikinci beytidir. Filistin meselesi sadece Arapların meselesi, sadece Gazzelilerin meselesi değil, Filistin davası tüm Müslümanların meselesi ve iman meselesidir” ifadelerini kullandı.

Arslan, son olarak, “Nasıl Gazzeli Müslümanların dünya imtihanı çetinse Müslümanların yani bizlerin ahiret sorgusu çetin olacaktır. O yüzden Allah için elimizde ne gelir demeden zulme alışmayalım, sıradanlaştırmayalım, gündemden düşmesine müsaade etmeyelim. Vallahi Gazzeliler kazanıyor, biz kaybediyoruz. Bizler Elbistan Cansuyu Derneği olarak, bu cihadın öncesinde de vardık şu anda da varız ve en son zafer gününe kadar da bu cihadın içinde olacağız. Bizler Elbistan Cansuyu Derneği mensupları olarak Hamas'ın yanında arkasında sağında solunda değiliz. Bizler Hamas'ın ta kendisiyiz” cümlelerini kullandı.