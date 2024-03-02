Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan esnafa kredi müjdesi

Dış ticaret rakamlarını açıkladıktan sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Halkbank üzerinden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle verilen kredi miktarıyla ilgili esnafa müjde verdi. Bakan Bolat, kredi limitlerinin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkartıldığını açıkladı.

Bakan Ömer Bolat, açıklanmasında, “Halk Bankası üzerinden TESKOMB kefaletiyle esnaflarımıza Adıyaman’da şuana kadar 937 milyon liralık çok uygun şartlarda, işyerlerinin canlandırılması ve işyerinin yatırım ihtiyaçları için kredi desteğinde bulunuldu. Haziran ayında geldiğimde Adıyaman için de esnaflarımıza 100 milyon liralık uyun şartlarda kredi imkanını müjde olarak vermiştik. O zaman kredi miktarı firma başına 500 bin liraydı. 6 Şubat depremin yıldönümünde Kahramanmaraş’ta olduğu gibi Adıyaman’a da esnaflarımız için yine 100 milyon lira kredi desteği sağladık. Bu defa firma başına limit 650 bin liraydı. Bugün TESKOMB ve Halk Bankası’yla görüştükten sonra yine şu müjdeyi vermek istiyorum. Adıyaman’daki esnaflarımız Pazartesi’nden itibaren firma başına 750 bin liraya çıkartılan limit ile toplamda 150 milyon liralık daha finansman desteğinden faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun. AK Parti hükümeti olarak, Cumhur İttifakı olarak depremin yaralarının hızla sarılması noktasında bütün gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Depremin yaraları tamamen sarılmadan bize dur durak, uyku yok” dedi.

Bakan Ömer Bolat’ı, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat ve partililer karşıladı.